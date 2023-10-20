НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 20 гривень з підписом нового голови (фото)

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 грн на заміну зношених та пошкоджених банкнот НБУ із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 грн зразка 2018 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо

Відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення правління НБУ від 2 лютого 2023 року № 45-рш.