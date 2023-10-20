Bitget випустить кредитну картку Visa, Gemini та DCG звинуватили в обмані інвесторів на $1 млрд: що нового на крипторинку

Криптовалютна біржа Bitget анонсувала випуск доларової кредитної картки Visa, яка прийматиметься у 180 країнах. Про це повідомляється у прес-релізі.

Користувачі Bitget Card отримають:

можливість використовувати криптовалюту для оплати товарів та послуг в офлайн-магазинах та онлайн;

високий ліміт кредитування;

систему захисту від Bitget.

Прокуратура США звинуватила Gemini та DCG в обмані інвесторів на $1 мільярд

Прокуратура штату Нью-Йорк подала позов проти Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) та керівництва компаній зі звинуваченнями в обмані понад 230 000 інвесторів на суму понад $1 млрд.

За даними слідства, Gemini збрехала користувачам щодо стейкінгової програми Earn, яку реалізовувала разом із Genesis. Компанія братів Вінклвоссів неодноразово запевняла інвесторів, що продукт є низькоризиковим.

Залучені у рамках Earn кошти Gemini передала Genesis, яка використовувала їх для видачі кредитів Three Arrows Capital та Alameda Research.

Gemini знала, що позики Genesis мають недостатнє забезпечення, а фінансові показники кредитора є незадовільними, проте приховала від інвесторів, стверджують правоохоронці.

Genesis, її екс-голова Сітіро Моро, материнська компанія DCG та її CEO Баррі Сілберт звинувачуються в шахрайському приховуванні збитків на суму понад $1,1 млрд, які зазнали інвестори.

Більшість цієї суми платформа криптокредитування втратила через банкрутство Three Arrows Capital у червні 2022 року. Внаслідок проблем в іншого клієнта — Babel Finance — Genesis втратила ще $100 млн.

На думку слідства, компанія не провела належного аудиту фінансового стану позичальників. Крім того, платформа вводила в оману Gemini щодо регулярного моніторингу забезпечення кредитів. Насправді, наприклад, від Three Arrows Capital компанія не отримувала звітності понад два роки.

Керівництво структур DCG вступило в змову, намагалося приховати завдані збитки від компанії Вінклвоссів, інвесторів Earn та спільноти. Материнська компанія погодилася видати Genesis вексель на $1,1 млрд із десятирічним терміном погашення з річною ставкою в 1%. Боргові зобов'язання стали частиною схеми обману, заявили у прокуратурі.

Схвалення ETF призведе до зростання біткоїна до $56 000 — Matrixport

Згода Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на запуск спотового біткоїн-ETF підготує ґрунт для зростання ціни першої криптовалюти до $42 000−56 000. Такі оцінки навели аналітики Matrixport.

Обґрунтуванням свого прогнозу фахівці вказали на ймовірний приплив коштів у розмірі $24−50 млрд від регульованих інвестиційних консультантів (RIA) у США. Ця індустрія налічує 15 000 фахівців, яким клієнти довірили капітал обсягом $5 трлн, йдеться у звіті.

Згадані Matrixport $50 млрд еквівалентні 1% від їхнього обсягу активів під управлінням (AUM).

Проводячи паралель з ETF на дорогоцінні метали, капіталізація яких оцінюється в $120 мільярдів, аналітики припустили, що як мінімум від 10% до 20% у цій групі розглянуть продукт на базі цифрового золота для диверсифікації ризиків зростання інфляції. Це дає оцінку припливу коштів на криптовалютний ринок у розмірі $12−24 млрд.

Поява такої суми в стейблкоінах після конвертації з фіату сприятиме зростанню біткоїна до $42 000. У разі виділення 1% від AUM ($50 млрд) — до $56 000.

Команда SuperDAO закриває проєкт

Засновник SuperDAO Юрій Лівшиць повідомив про закриття платформи через «виправдані очікування» від криптовалютного ринку.

Створений у 2021 році проект для запуску ДАТ підтримав понад 2000 організацій. Однак більшість із них мали «короткий термін служби, тому SuperDAO став нестійким як бізнес», йдеться у заяві.

2022 року платформа переорієнтувалася на створення інструментів аналітики для вже запущених Web3-проєктів. За словами Лівшиця, SuperDAO використовувався «десятками провідних криптокомпаній».

«Водночас стало зрозуміло, що сама індустрія стає набагато меншою, ніж її початкові амбіції („новий інтернет“), і спеціалізовані інструменти для криптофірм навряд чи призведуть до результатів венчурного масштабу», — заявив голова платформи.

Ґрунтуючись на цих висновках, команда SuperDAO прийняла рішення повернути частину коштів, що залишилися, інвесторам і згорнути діяльність.

Деякі співробітники проєкту вже запустили сім нових компаній у Web3-напрямку.