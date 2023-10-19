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19 жовтня 2023, 19:15 Читать на русском

Суд рф заарештував активи Credit Suisse на понад $20 мільйонів

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд заарештував кошти Credit Suisse AG на суму 10,1 млн євро і $10,2 млн, що перебувають на рахунках його російської «дочки» — банку «Кредит Свісс». Про це йдеться у матеріалах російського суду, повідомляє Frank Media.

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд заарештував кошти Credit Suisse AG на суму 10,1 млн євро і $10,2 млн, що перебувають на рахунках його російської «дочки» — банку «Кредит Свісс».
Фото: wikipedia.org

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Дане рішення прийнято за заявою калузького Газенергобанку як забезпечувальний захід щодо його позовної заяви.

Вперше клопотання про арешт активів банку позивач подав ще у липні 2023 року, проте тоді суд визнав заяву необґрунтованою та непідлягаючою задоволенню. Потім у справі була оголошена перерва, і вона була відкладена до середини листопада.

Апеляційний суд 16 жовтня скасував ухвалу першої інстанції і не тільки виніс рішення про арешт активів відповідача, але й наклав арешт на 99,9% акцій банку «Кредит Свісс (Москва)», що належать Credit Suisse AG, і 99,9% часток у статутному капіталі «Кредит Свісс Секюрітіз».

Суд також заборонив швейцарському банку розпоряджатися цими акціями та частками в межах заявлених позовних вимог у частині, що не покрита арештом коштів, а податковій та власникові реєстру акціонерів акціонерного товариства — проводити з ними угоди.

Наступне засідання у справі відбудеться 16 листопада 2023 року. Третіми особами у справі виступають «Узавто Моторс» та «Агробанк».

У серпні московський суд заборонив Credit Suisse та його материнській компанії UBS відчужувати акції своїх російських дочірніх компаній за клопотанням банку «Зеніт», який побоюється зазнати збитків у разі виходу Credit Suisse з росії.

Джерело: Мінфін
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