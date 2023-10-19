До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 19 жовтня: Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 19 жовтня
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Закриття 19 жовтня
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Зміни
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36,60/36,62
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36,55/36,57
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5/5
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38,58/38,59
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38,65/38,67
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,15, євро — 40,29−40,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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