Курс валют на вечір 19 жовтня: Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 19 жовтня Закриття 19 жовтня Зміни долар 36,60/36,62 36,55/36,57 5/5 євро 38,58/38,59 38,65/38,67 7/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,15, євро — 40,29−40,50 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.