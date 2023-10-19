Фінляндія почала блокувати продаж нерухомості росіянам

Фінляндія заблокувала три угоди з продажу нерухомості російським покупцям, повідомляє Міноборони країни.

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Що відомо

Йдеться про обʼєкти розташовані поблизу кордону з росією і їхнє придбання «завадило б захисту територіальної цілісності».

Рішення від 17 жовтня, підписане міністром оборони Антті Хакканеном, стосується двох обʼєктів нерухомості в місті Руоколахті та одного в місті Кітее, йдеться у заяві.

«Що стосується операцій з нерухомістю в Руоколахті, то одна була здійснена приватними особами, інша — компанією, а угода в Кітее була здійснена приватною особою. Фактичними бенефіціарами є громадяни росії», — повідомило Міноборони Фінляндії.

Новий закон, який набув чинності на початку року, надав владі ширші повноваження щодо припинення угод з нерухомістю з міркувань національної безпеки, пише Bloomberg.