З початку року Україна отримала близько $34 млрд від партнерів у формі кредитів та грантів. Про це йдеться у повідомленні НБУ в телеграм-каналі.

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Фінансування у 2023 році

Очікується, що міжнародна підтримка зберігатиметься і надалі, й обсяг фінансування у 2023 році становитиме близько $42 млрд.

Нагадаємо

Від початку війни міжнародна допомога Україні перевищила 113 мільярдів євро. У 2023 році Україна очікує на $42 мільярди міжнародної допомоги, наступного року — розраховує щонайменше на $37 мільярдів.