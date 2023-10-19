З початку року Україна отримала близько $34 млрд від партнерів у формі кредитів та грантів. Про це йдеться у повідомленні НБУ в телеграм-каналі.
З початку року Україна отримала близько $34 млрд від партнерів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Фінансування у 2023 році
Очікується, що міжнародна підтримка зберігатиметься і надалі, й обсяг фінансування у 2023 році становитиме близько $42 млрд.
Нагадаємо
Від початку війни міжнародна допомога Україні перевищила 113 мільярдів євро. У 2023 році Україна очікує на $42 мільярди міжнародної допомоги, наступного року — розраховує щонайменше на $37 мільярдів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі