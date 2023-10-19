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19 жовтня 2023, 15:23 Читать на русском

Лондон повернув статус найбільшого фондового ринку Європи

Лондон повернув собі корону найбільшого фондового ринку Європи, обійшовши Париж, який був найбільшим європейським біржовим майданчиком із листопада 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Лондон повернув собі корону найбільшого фондового ринку Європи, обійшовши Париж, який був найбільшим європейським біржовим майданчиком із листопада 2022 року.
Фото: pixabay.com

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Так, ринкова капіталізація компаній, чиї цінні папери торгуються на Паризькі біржі, опустилася до $2,887 трлн, тоді як показник Лондонської фондової біржі становив $2,888 трлн.

Лондон втратив свій статус найбільшого фондового ринку Європи в листопаді минулого року, продовживши падіння акцій, яке тягнеться ще з часів голосування за вихід Британії з ЄС у 2016 році.

Але ринок, який значною мірою складається з акцій сировинних компаній, включаючи «блакитні фішки» Shell і BP, останнім часом демонструє позитивну динаміку завдяки зростанню цін на нафту.

Керівник відділу ринкового аналізу RBC Brewin Dolphin Джанет Муй заявила, що Британія тримається краще завдяки своїй галузевій структурі.

«Енергетичний сектор — це короткострокова гра, яка може застрахувати від більш чутливого до процентних ставок або інфляції світового економічного зростання», — зазначила вона.

Паризька фондова біржа перебуває під тиском

Водночас Паризька фондова біржа перебуває під тиском економічного спаду в Китаї.

LVMH, L'Oreal SA, Hermes International і Kering SA разом складають майже п'яту частину індексу CAC 40 і були рушійною силою ралі на початку цього року.

Їхні акції знизилися з максимумів, досягнутих на початку року, оскільки аналітики попереджають, що попит на шикарні сумочки і ювелірні вироби, швидше за все, сповільниться в Китаї, а також в Європі.

Проблеми Лондона не закінчилися

При цьому проблеми Лондона ще не закінчилися: економіка перебуває в стані занепаду, а компанії тікають до Нью-Йорка для лістингу акцій.

Аналітики прогнозують, що Лондону буде важко утримати статус найбільшого фондового ринку Європи.

Джерело: Мінфін
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