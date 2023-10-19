У третьому кварталі чистий прибуток Tesla впав у 1,8 раза

Американський виробник електромобілів Tesla за результатами третього кварталу збільшив виторг на 9%, водночас чистий прибуток впав у 1,8 раза, пише Bloomberg .

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Деталі

Головною темою в результатах Tesla цього року було зниження прибутковості від повторного зниження цін, яке не було компенсовано відповідним стрибком продажів, зазначило агентство.

Валова маржа на автомобіль, скоригована з урахуванням кредитів (які різко зросли) і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з минулим роком, до приблизно $7000, що є найнижчим показником з початку 2018 року.

Tesla відвантажила приблизно на 91 000 автомобілів більше, ніж за аналогічний період минулого року (+27%).

Виторг Tesla за звітний квартал досяг $23,35 млрд порівняно з $21,54 млрд роком раніше.

Чистий прибуток зменшився до $1,85 млрд, або $0,53 у розрахунку на акцію, порівняно з $3,29 млрд, або $0,95 на акцію, за аналогічний період 2022 року.

Валова рентабельність зменшилася до 17,9% порівняно з 25,1% роком раніше та 18,2% у другому кварталі 2023 року.

У зверненні до акціонерів гендиректор компанії Ілон Маск заявив, що Tesla розпочала пілотне виробництво Cybertruck у Техасі й все ще розраховує відвантажити перші автомобілі до кінця року.

Водночас Маск сказав, що потрібно дещо «зменшити очікування» щодо Cybertruck. За його словами, буде потрібно від року до 18 місяців, перш ніж Cybertruck почне робити позитивний внесок у вільний грошовий потік Tesla.

Маск також зазначив, що Tesla планує поступово нарощувати виробництво автомобілів Model Y у Техасі.

Нагадаємо

Акції Tesla подешевшали на 4,2% на додаткових торгах у середу. З початку 2023 року їхня вартість зросла майже вдвічі.