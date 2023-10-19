Банк Кредит Дніпро відзначено нагородою за клієнтоорієнтованість та надійність від Visa

Банк Кредит Дніпро отримав нагороду за клієнтоорієнтованість та надійність Customer Focus & Reliability Award від платіжної системи Visa International.

Нагородження стратегічних партнерів Visa відбулося на Visa Day Ukraine-2023 — Way to Win 13.10.23 у Києві. Відзнака від платіжної системи Visa ще раз підтверджує лідерські позиції Банку Кредит Дніпро у надійному збереженні коштів населення. Так, на 01.10.23 строкові депозити фізичних осіб з початком року збільшились на 1,5 млрд грн, або на 76% і становили 3 464 млн грн, що свідчить про високу довіру українців до Банку.

АТ «Банк Кредит Дніпро» має високий рівень ліквідності, показники знаходяться на високому рівні, LCR за всіма показниками та іноземною валютою з запасом перевищує нормативні показники.

Нагадаємо, Банк Кредит Дніпро проводить акцію «Давай РАЗОМ», яка триває з 16 жовтня по 5 листопада 2023 року. Умови акції тут.