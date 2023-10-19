Банк Кредит Дніпро отримав нагороду за клієнтоорієнтованість та надійність Customer Focus & Reliability Award від платіжної системи Visa International.
Банк Кредит Дніпро відзначено нагородою за клієнтоорієнтованість та надійність від Visa
Нагородження стратегічних партнерів Visa відбулося на Visa Day Ukraine-2023 — Way to Win
АТ «Банк Кредит Дніпро» має високий рівень ліквідності, показники знаходяться на високому рівні, LCR за всіма показниками та іноземною валютою з запасом перевищує нормативні показники.
Нагадаємо, Банк Кредит Дніпро проводить акцію «Давай РАЗОМ», яка триває з 16 жовтня по 5 листопада 2023 року. Умови акції тут.
Банк Кредит Дніпро входить у ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів і відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до групи банків з приватним капіталом. За результатами діяльності
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