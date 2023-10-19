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19 жовтня 2023, 12:50 Читать на русском

НБУ поповнив асортимент нумізматичної продукції (список)

В п'ятницю, 19 жовтня, інтернет-магазин НБУ поповнив асортимент нумізматичної та сувенірної продукції. Про це повідомляє регулятор.

В п'ятницю, 19 жовтня, інтернет-магазин НБУ поповнив асортимент нумізматичної та сувенірної продукції.
Фото: НБУ

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Що нового з'явилося в інтернет-магазині НБУ

Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото):

  • Скорпіон — 330 шт.
  • Стрілець — 500 шт.
  • Рак — 500 шт.
  • Діва — 500 шт.
  • Лев — 500 шт.
  • Терези — 500 шт.
  • Черепаха — 500 шт.

Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):

  • Гутник — 661 шт.
  • Коваль — 1 000 шт.
  • Гончар — 101 шт.
  • Бокораш — 1 000 шт.
  • Стельмах — 408 шт.
  • Ткаля — 651 шт.
  • Кушнір — 281 шт.
  • Монастир Сурб Хач — 63 шт.
  • Іоанн Георг Пінзель — 85 шт.

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер):

  • 100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» — 1 352 шт.

Пам’ятні медалі України з недорогоцінного металу (нейзильбер):

  • Пам’ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України» — 249 шт.
  • Пам’ятна медаль «Державна служба фінансового моніторингу України» — 479 шт.

Пам’ятні та сувенірні банкноти:

  • Пам’ятна банкнота номіналом 20 грн до 160- річчя від дня народження Івана Франка — 5000 шт.

Де придбати

Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна на сайті інтернет-магазину НБУ.

Джерело: Мінфін
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