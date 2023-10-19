В п'ятницю, 19 жовтня, інтернет-магазин НБУ поповнив асортимент нумізматичної та сувенірної продукції. Про це повідомляє регулятор.
НБУ поповнив асортимент нумізматичної продукції (список)
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що нового з'явилося в інтернет-магазині НБУ
Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (золото):
- Скорпіон — 330 шт.
- Стрілець — 500 шт.
- Рак — 500 шт.
- Діва — 500 шт.
- Лев — 500 шт.
- Терези — 500 шт.
- Черепаха — 500 шт.
Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):
- Гутник — 661 шт.
- Коваль — 1 000 шт.
- Гончар — 101 шт.
- Бокораш — 1 000 шт.
- Стельмах — 408 шт.
- Ткаля — 651 шт.
- Кушнір — 281 шт.
- Монастир Сурб Хач — 63 шт.
- Іоанн Георг Пінзель — 85 шт.
Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер):
- 100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» — 1 352 шт.
Пам’ятні медалі України з недорогоцінного металу (нейзильбер):
- Пам’ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України» — 249 шт.
- Пам’ятна медаль «Державна служба фінансового моніторингу України» — 479 шт.
Пам’ятні та сувенірні банкноти:
- Пам’ятна банкнота номіналом 20 грн до 160- річчя від дня народження Івана Франка — 5000 шт.
Де придбати
Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна на сайті інтернет-магазину НБУ.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі