SK Telecom представив криптогаманець, ціна SUI впала до мінімуму: що нового на ринку

Coinbase відкрила доступ до ф'ючерсів за межами США

Клієнти Coinbase Advanced у юрисдикціях поза США отримали можливість торгувати безстроковими ф'ючерсами на біткоїн, ETH, LTC та XRP у парі з USDC.

Спочатку контракти пропонують кредитне плече до 5x (для XRP — до 3x). Найближчими місяцями представники торгової платформи пообіцяли додати більше доступних активів.

Спочатку трейдерам забезпечать знижену комісію: 0% для мейкерів і 0,03% для тейкерів.

Ми працювали з клієнтами Coinbase Advanced, щоб зрозуміти, як покращити обслуговування. Вони підтвердили, що доступ до передових торгових продуктів на довіреній платформі є їхньою головною потребою", — йдеться в анонсі.

За даними Coinbase, близько 75% торговельного обороту криптоактивів посідає ринки деривативів.

Coinbase Advanced — сервіс для професійних трейдерів. Платформа пропонує розширений набір інструментів, включаючи деталізовані типи ордерів, діаграми TradingView та API для автоматизації торгівлі.

У компанії запевнили, що їхній ринок безстрокових ф'ючерсів добре капіталізований завдяки страховому фонду та програмі підтримки ліквідності в USDC.

SK Telecom представив Web3-гаманець для криптовалют

Південнокорейський телеком-гігант SK Telecom представив власний криптовалютний гаманець, розроблений у співпраці з компанією Team Blackbird, що стоїть за CryptoQuant. Про це повідомляє CoinDesk.

Крім базових функцій, гаманець оснащений інструментами аналізу блокчейн-даних. За словами CEO Team Blackbird Кі Янг Джу, це допоможе користувачам в інвестиціях та трейдингу.

Керівник Web3-команди SK Telecom Чон Сеунг Кім заявив, що рішення сприятиме розквіту криптовалютного ринку Південної Кореї.

Ціна SUI впала до мінімумів на тлі розслідування корейського регулятора

18 жовтня котирування токена блокчейну Sui (SUI) досягли мінімальної позначки на рівні $0,36 — падіння від історичного максимуму склало 82,4%. Негативний тренд зберігався з моменту запуску монети, але останніми днями посилився після новин про інтерес південнокорейської влади до Sui Foundation.

Напередодні спаду голова Служби фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) Лі Бок Хен під час виступу перед Палатою представників заявив про підготовку розслідування щодо деяких іноземних криптовалют та їх емітентів, зокрема Sui Foundation, повідомляє місцеве видання Block Media.

Для позначення західних цифрових активів чиновник використав термін «бургеркоїни», а для місцевих — «кімчикоїни».

Глава FSS відреагував на попередження з боку члена Демократичної партії Мін Бен Дока, що Sui Foundation маніпулював пропозицією SUI для особистої вигоди.

За його словами, фонд блокував у стейкінгу токени, які не повинні перебувати в обігу, і отримував із цього прибуток. Він також стверджує, що організація неправомірно збільшила наклад активу за рахунок продажу зароблених монет.

«SUI, що котирується на п'яти вітчизняних біржах, упав на 67,1% за п'ять місяців після лістингу. Альянс бірж цифрових активів Південної Кореї (DAXA) не зробив жодних дій для протидії зниженню котирувань, що викликає велике невдоволення інвесторів», — зазначив Бен Док.

У Сальвадорі розповіли про роль біткоїна у відродженні країни

Ухвалення Сальвадором у 2021 році першої криптовалюти як законного засобу платежу стало найважливішим елементом виходу країни з кризи. Про це в інтерв'ю Forbes заявив віце-президент Фелікс Ульоа.

Програма боротьби з вуличними бандами для зміцнення безпеки та біткоїн виявилися найважливішими чинниками початку туристичного буму, зазначив політик. Криптовалюта спростила для приїжджих оплату товарів та послуг, позбавивши проблем обміну валют.

«Без сумніву, туризм та використання цифрових валют йдуть пліч-о-пліч і є ознакою майбутнього і відродження нашої країни», — вважає він.

Інтеграція біткоїна залучила до Сальвадора нових інвесторів. За словами Ульоа, у країні тим чи іншим чином працюють понад 80 компаній із біткоїн-індустрії.

Він також вказав на розвиток майнінгу криптовалюти, одним із піонерів якого став підтриманий державою проект Volcano Energy за участю Tether.

«Все-таки з ентузіазмом, який розпочався у сфері цифрової економіки з біткоїнерів, Сальвадор як перша держава, яка прийняла криптовалюту як законний платіжний засіб, опинився в авангарді і залучив багато інвесторів, які фактично влаштувалися в країні», — наголосив Ульоа.