У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»:
Що буде з депозитами в гривні і наскільки вони вигідні в порівнянні з купівлею долара? Прогноз курсу (відео)
- Що буде з депозитами в гривні
- Кращі банки для депозитів у гривні
- Що вигідніше депозити в гривні чи купівля долара
- Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 19 по 25 жовтня.
Джерело: Мінфін
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