Минулої доби українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 290 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 18 жовтня: 630 російських окупантів, 1 літак та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 290 680 (+630) осіб,
- танків — 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 9437 (+17) од,
- артилерійських систем — 6983 (+39) од,
- РСЗВ — 818 (+4) од,
- засоби ППО — 548 (+1) од,
- літаків — 320 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
- крилаті ракети — 1534 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка — 985 (+3).
Джерело: Мінфін
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