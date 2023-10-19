Криптофірми ЄС почнуть ділитися операціями клієнтів із податковою

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Закон, відомий як Восьма директива про адміністративне співробітництво (DAC8), націлений на боротьбу з шахрайством та ухиленням від сплати податків за допомогою криптовалюти. Документ офіційно набуде чинності за 20 днів.



Вперше ці правила було запропоновано минулого року. Під регулювання потрапляє широкий спектр цифрових активів, включаючи стейблкоїни, NFT, токени децентралізованих фінансових (DeFi) платформ, а також доходи від стейкінгу.



«Директива покращить здатність країн ЄС виявляти та боротися з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків, а також зобов'язує всі компанії, які надають послуги у сфері криптовалют, повідомляти про угоди клієнтів, які мешкають у ЄС», — йдеться у заяві комісії.



Область застосування правил була розширена порівняно з попередніми версіями і тепер також застосовується до фінансових установ щодо електронних грошей та цифрових валют центрального банку (CBDC).

Нагадаємо

У травні цього року Рада Європи оголосила про ухвалення правил регулювання цифрових активів Markets in Crypto-Assets (MiCA). 27 країн-членів Євросоюзу одноголосно підтримали законопроєкт.

Документ запроваджує інституційне регулювання випуску криптовалют та встановлює на території ЄС єдиний правовий режим для криптокомпаній.