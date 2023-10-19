Криптофірми ЄС почнуть ділитися операціями клієнтів із податковою

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 жовтня 2023, 11:15 Читать на русском

Криптофірми ЄС почнуть ділитися операціями клієнтів із податковою

Міністри фінансів країн Євросоюзу затвердили нові правила, згідно з якими податкові органи отримали можливість обмінюватися даними про цифрові активи громадян.

Міністри фінансів країн Євросоюзу затвердили нові правила, згідно з якими податкові органи отримали можливість обмінюватися даними про цифрові активи громадян.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗакон, відомий як Восьма директива про адміністративне співробітництво (DAC8), націлений на боротьбу з шахрайством та ухиленням від сплати податків за допомогою криптовалюти.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Закон, відомий як Восьма директива про адміністративне співробітництво (DAC8), націлений на боротьбу з шахрайством та ухиленням від сплати податків за допомогою криптовалюти. Документ офіційно набуде чинності за 20 днів.

Вперше ці правила було запропоновано минулого року. Під регулювання потрапляє широкий спектр цифрових активів, включаючи стейблкоїни, NFT, токени децентралізованих фінансових (DeFi) платформ, а також доходи від стейкінгу.

«Директива покращить здатність країн ЄС виявляти та боротися з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків, а також зобов'язує всі компанії, які надають послуги у сфері криптовалют, повідомляти про угоди клієнтів, які мешкають у ЄС», — йдеться у заяві комісії.

Область застосування правил була розширена порівняно з попередніми версіями і тепер також застосовується до фінансових установ щодо електронних грошей та цифрових валют центрального банку (CBDC).

Нагадаємо

У травні цього року Рада Європи оголосила про ухвалення правил регулювання цифрових активів Markets in Crypto-Assets (MiCA). 27 країн-членів Євросоюзу одноголосно підтримали законопроєкт.

Документ запроваджує інституційне регулювання випуску криптовалют та встановлює на території ЄС єдиний правовий режим для криптокомпаній.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами