«Король облігацій» попередив, що долар може втратити статус резервної валюти

Один із найвпливовіших представників світового ринку облігацій попередив, що позиція долара як світової резервної валюти може бути втрачена, якщо Сполучені Штати не візьмуть під контроль свої витрати. Про це пише Reuters.

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Ризики для долара

Джеффрі Гундлах, виконавчий директор DoubleLine Capital, якого називають «королем облігацій» через історію своєчасних ринкових викликів, сказав, що ризик виник, оскільки високі процентні ставки продовжували нарощувати державний борг США на суму $33,59 трильйона.

«Якщо Федеральна резервна система продовжить підвищувати ставки, що може статися, або якщо національний борг зросте, що напевно станеться, ця проблема значно погіршиться», — сказав Гундлах.

«Майбутнє долара США і, можливо, інфляції, що вийшла з-під контролю, залежить від того, чи буде взято під контроль бюджет і витрати».

Гундлах, фірма якого контролює активи в управлінні приблизно на $150 мільярдів, сказав, що процентна ставка за боргом США з часом може зрости до 5,5%, враховуючи поточний рівень витрат на запозичення Федеральної резервної системи.

Це збільшило б тільки річні процентні рахунки країни до $1,8 трильйона на рік, що більш ніж удвічі перевищує нинішній оборонний бюджет США.

Трохи більше ніж за два роки витрати на відсотки зросли з $500 мільярдів до майже $900 мільярдів, що вже набагато більше, ніж витрачається на оборону, додав Гундлах.

«Великий дефіцит бюджету та підвищення процентних ставок за державним боргом повинні налякати кожного американця», — сказав він.