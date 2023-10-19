Мінекономіки планує запустити сервіс «єБронювання» до кінця 2023 року

Міністерство економіки розробило попередній проєкт постанови Кабміну, що регулюватиме сервіс «єБронювання». Наразі її погоджують з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, бізнесом та іншими стейкхолдерами, повідомили Forbes у пресслужбі міністерства.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Міністерство економіки налаштоване на запуск „єБронювання“ до кінця 2023 року», — повідомили у пресслужбі міністерства.

За реалізацію технічної частини відповідає Мінцифри. Запускати окремий застосунок чи платформу для «єБронювання» не планують. Доступ до сервісу здійснюватиметься через «Дію», стверджують в пресслужбі Мінекономіки.

Проте спершу має бути завершена регуляторна частина, за яку відповідає Мінекономіки. Ключове — погодження постанови Кабміну, що регулюватиме «єБронювання», з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, бізнесом тощо.

Попередній проєкт постанови — не остаточна версія механізму, наголошують у Мінекономіки, додаючи, що всі інші чинні правила бронювання диджиталізація процедури не змінить.

Як працюватиме

Попередньо, через «єБронювання» керівники підприємства зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.

Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, то отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року. Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць.

За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску «єБронювання» заброньовані отримуватимуть не паперовий витяг із наказу Мінекономіки, а витяг із реєстру заброньованих військовозобов'язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.