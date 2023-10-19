2,5 млн грн на дрони та авто: як КИТ Group підтримує ЗСУ

Вже як рік у рамках корпоративної програми соціальної відповідальності КИТ Group співпрацює з двома благодійними організаціями — «Спільнота небайдужих «ДІЯ» та «Freedom&Humanity». Щомісяця компанія перераховує кожній організації по 100 тис грн — для закупки транспорту, техніки та амуніції для Збройних Сил України.

Упродовж року фінансова компанія «КИТ Group» придбала для українських військових три автомобілі, вісім квадрокоптерів DJI Mavic, тепловізори, планшети, камери спостереження та різну амуніцію. Бійців на передовій підтримали на 2,5 млн грн. Допомогу передали ЗСУ на Харківщині, під Бахмутом, Соледаром та інших гарячих точках Донбасу.

«Наша допомога військовим завжди адресна. З перших уст отримуємо інформацію від бійців про їх потреби та намагаємось оперативно закупити необхідне. Переважно це автомобілі та їх ремонт чи покраска, різноманітна техніка для бійців (від дронів і тепловізорів до планшетів та навушників), а також екіпіровка для військових, — розповів засновник «Спільноти небайдужих «Дія» Олександр Пєлєхов.

«Завдяки донатам „КИТ Group“ ми придбали для ЗСУ 8 квадрокоптерів DJI Mavic різних модифікацій, батареї до дронів, зарядні станції, транспортний холодильник, джгути-турнікети, — розповідає директорка фонду „Freedom&Humanity“ Анна Білик. — Важливо продовжувати допомагати, допоки ми не виборемо перемогу — як би довго від нас цього не вимагали обставини».

У КИТ Group підкреслили, що з перших днів війни підтримують бійців, особливо активно у Харкові, адже компанія родом звідти.

«Український бізнес може працювати тільки тому, що військові в окопах героїчно забезпечують нам таку можливість. Без їх щоденного подвигу не було би і наших бізнес-буднів. Тому наша задача — продовжувати підтримувати економіку, розвивати бізнес і не втомлюватися від донатів», — зазначили у компанії КИТ Group.

Про компанію:

КИТ Груп — одна із найпопулярніших мереж пунктів обміну валют і ломбардів в Україні. Мережа нараховує 76 точок обміну у 24 найбільших українських містах та один обмінний пункт у Варшаві (Польща).

Завдяки зручному та оперативному сервісу і високій клієнтоорієнтованості КИТ Group за 13 років на ринку заслужила довіру понад 10 млн клієнтів. Компанія практикує індивідуальний підхід і бронює обмінний курс на 40 хв. по запиту. За рік КИТ Group проводить понад 1 млн фінансових операцій.

Компанія активно розвиває свій сервіс в Україні та на зовнішніх ринках. На сьогодні команда КИТ Group складається із 650 співробітників.