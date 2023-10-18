Російську «дочку» Google визнали банкрутом

Арбітражний суд Москви 18 жовтня визнав банкрутом російську «дочку» компанії Google — ТОВ «Гугл». Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

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Суд ухвалив відкрити щодо боржника конкурсе провадження терміном на пів року і затвердив конкурсним керуючим тимчасового керуючого компанією.

Звіт конкурсного управителя про перебіг процедури банкрутства призначили на 17 квітня 2024 року.

На засіданні представник тимчасового керуючого заявив, що до реєстру кредиторів включено вимоги 861 кредитора, зараз сума вимог близько 53,6 млрд рублів.

Учасники перших зборів кредиторів компанії, на яких припадає 97,2% від загальної суми вимог до ТОВ «Гугл», у серпні вирішили звернутися до Арбітражного суду Москви з клопотанням про визнання компанії банкрутом та про відкриття конкурсного виробництва.

Обсяг грошових зобов'язань російської «дочки» Google перед кредиторами та уповноваженими органами становить майже 20,2 млрд рублів.

ТОВ «Гугл» звернулося до суду із заявою про власне банкрутство у червні 2022 року.

Нагадаємо

Російський суд оштрафував Google Alphabet на 3 млн рублів (понад $30 тисяч) за те, що компанія не видалила відео з YouTube, які нібито пропагуються ЛГБТ та містять неправдиву інформацію про військове вторгнення в Україну.

Торік російський підрозділ корпорації Google — ТОВ «Гугл» — звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання себе банкрутом через неможливість виконувати грошові зобов'язання.