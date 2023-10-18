Курс валют на вечір 18 жовтня: Долар на міжбанку подорожчав на 20 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 18 жовтня Закриття 18 жовтня Зміни долар 36,40/36,42 36,60/36,62 20/20 євро 38,51/38,53 38,62/38,62 11/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,15 євро — 40,40−40,55 грн.

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