До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 18 жовтня: Долар на міжбанку подорожчав на 20 копійок
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Відкриття 18 жовтня
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Закриття 18 жовтня
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Зміни
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36,40/36,42
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36,60/36,62
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20/20
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38,51/38,53
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38,62/38,62
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11/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,15 євро — 40,40−40,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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