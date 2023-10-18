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18 жовтня 2023, 18:37 Читать на русском

В Україні розроблять порядок управління арештованими криптовалютами

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів відбулась перша робоча зустріч зацікавлених державних органів на тему управління арештованими цифровими активами зокрема, криптовалютами. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів відбулась перша робоча зустріч зацікавлених державних органів на тему управління арештованими цифровими активами зокрема, криптовалютами.
Фото: pixabay.com

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У нараді взяли участь делегати від Департаменту кіберполіції, СБУ та ДБР. Учасники засідання обговорили широке коло питань, що обертається навколо проблематики управління арештованими віртуальними активами як цифровою річчю (у розумінні ст. 179 прім Цивільного кодексу України).

Було наголошено, що відсутність правового регулювання у сфері управління цифровими активами через не набрання чинності Законом України № 2074-IX «Про віртуальні активи» змушує зацікавлені сторони шукати актуальні підходи та рішення із зазначеної тематики.

Також обговорювались наступні питання: чи можна віртуальні активи передавати в управління, хто спроможний ними управляти та як саме держава може отримати дохід від менеджменту цифрових активів.

Учасники погодились ініціювати перед Генеральною прокуратурою України створення первинного законодавчого підґрунтя для управління віртуальними активами у вигляді юстованого спільного наказу (методичної інструкції) РНБО, ГПУ, АРМА, ДКП, СБУ та ДБР.

Документ, зокрема, має врегулювати питання управлінських ризиків та збереження вартості волатильних криптоактивів (біткоїн та інших), що становить для АРМА особливий інтерес у рамках дискреції Агентства зберігати економічну цінність арештованих активів.

Також учасники домовились про координацію спільних дій у сфері конфіскації віртуальних активів, заблокованих у країнах ЄС у межах санкційного механізму.

Арештовані цифрові активи

В АРМА зазначили, що з другої половини 2022 року по 16 жовтня 2023 року працівники АРМА виявили та розшукали віртуальні активи фігурантів кримінальних проваджень на орієнтовну суму 223 531 USDT. За той самий період Агентство спрямувало на адреси криптовалютних бірж понад 19 запитів.

Загалом, у 2023 році АРМА інтенсифікувало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу для обміну інформацією. Агентство отримує ідентифікаційні дані власників криптовалютних гаманців та інформацію щодо операцій по них.

«Кооперація з криптовалютними майданчиками дозволяє АРМА встановлювати факти існування цифрових та віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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