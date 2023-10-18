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18 жовтня 2023, 16:52 Читать на русском

Бельгійський регіон Валлонія зберігає найкращу рівність щодо доходів в Європі

Валлонський інститут статистики (IWEPS) у Бельгії опублікував звіт про стан рівності доходів у країні. Згідно з ним, Валонія є одним із найрівноправніших регіонів у Європі та світі. Про це пише Ліга з посиланням на The Brussels Times.

Валлонський інститут статистики (IWEPS) у Бельгії опублікував звіт про стан рівності доходів у країні.

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Рівність доходів або нерівність економісти вимірюють так званим коефіцієнтом Джині. Значення коефіцієнта коливається від нуля, що означає повну рівність доходу, до одиниці, якщо весь дохід отримує одна особа.

Згідно зі статистикою, валлонський індекс Джині у 2022 році становив 0,242. Експерти зазначили, що такі параметри ставлять регіон в один ряд зі скандинавськими країнами, відомими своїми егалітарними суспільствами.

Цей показник був досить стабільним протягом останнього десятиліття. Те саме стосується нідерландськомовного регіону Бельгії — Фландрії, де показники рівності доходів приблизно однакові. Третій регіон Бельгії — столиця Брюссель має набагато більшу нерівність з індексом Джині 0,345.

Водночас відповідно до IWEPS, ризик бідності серед жителів Валлонії також залишається стабільним. У 2022 році 13,4% жили в умовах стійкої бідності. Це означає, що ці люди живуть за межею бідності принаймні два з останніх трьох років.

Зокрема, рівень ризику бідності, який вимірює частку населення, що живе в домогосподарстві з чистим доходом, нижчим за поріг бідності, становить 17,8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 жовтня 2023, 18:41
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Как я рад за Бельгийский регион Валлония!
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