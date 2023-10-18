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18 жовтня 2023, 16:18 Читать на русском

Єврокомісія внесе до Фонду підтримки енергетики України грант на понад 50 мільйонів євро

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 50 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 50 млн євро.
Фото: pixabay.com

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Вона наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру прийдешньої зими і докласти зусиль для їх мінімізації.

«Міністр енергетики Герман Галущенко також був з нами (на засіданні Ради міністрів енергетики ЄС, — ред.), і я висловила непохитну підтримку ЄК Україні напередодні ще однієї складної зими», — зазначила Сімсон.

Вона також закликала європейські держави продовжувати робити внески до Фонду підтримки енергетики України, які дозволять закуповувати обладнання, необхідне для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів.

Своює чергою міністр Галущенко подякував Сімсон за підтримку і особисті зусилля, докладені до створення Фонду.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України.

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору.

Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець Проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами

Джерело: Мінфін
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