JPMorgan порадив знизити частку акцій у портфелі та купити золото

Стратег JPMorgan Марко Коланович заявив, що інвесторам варто звернути увагу на захисні активи та знизити частку акцій у портфелі, пише CNBC.

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Порада стратега

За словами Колановича, захистом від геополітичних ризиків, що посилюються, і очікуваного падіння прибутковості облігацій може стати золото.

Марко Коланович негативно оцінює середньострокові перспективи американського фондового ринку, незважаючи на те, що ринок акцій відновився від недавніх локальних мінімумів.

Усі три основні американські фондові індекси цього місяця зросли, ігноруючи більш високу прибутковість на ринку американських облігацій і початок військового конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Загострення геополітичної напруги, спричинена конфліктом на Близькому Сході, стане негативним чинником для ризикових активів і позначиться на економічній активності.

Прогноз JPMorgan щодо ринку акцій залишатиметься обережним, доки відсоткові ставки ФРС США залишаються високими, оцінки компаній — завищеними, а геополітичні ризики — зберігаються, розповів Коланович.

На думку експерта JPMorgan, зростання акцій не буде стійким за умов збереження високих відсоткових ставок протягом тривалого періоду. Коланович порадив інвесторам вибирати золото для хеджування геополітичних ризиків, що посилюються, і очікуваного падіння прибутковості облігацій.

Що з цінами на золото

Ціни на золото на фоні зросли на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. У п'ятницю, 13 жовтня, ф'ючерси на золото піднялися на 3,11%, що стало найкращим результатом цього року.

У середу, 18 жовтня, грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) торгуються на рівні $1951 за унцію. З початку воєнних дій між ХАМАС та Ізраїлем вартість золота зросла на 6%.

Фондовий ринок США може розчарувати інвесторів у найближчі місяці і наступного року, оскільки оцінки зростання прибутку американських компаній, що входять до індексу S&P 500, надто оптимістичні, вважає експерт JPMorgan.

У 2024 році Марко Коланович не очікує особливих змін на американському фондовому ринку, стверджуючи, що аналітики Уолл-стріт все ще надто оптимістичні щодо потенціалу зростання прибутків компаній.

«Прострочення споживчих кредитів і кількість корпоративних банкрутств починають зростати, і ця тенденція, ймовірно, збережеться без зниження ставок», — сказав Коланович. А зниження відсоткових ставок у США малоймовірне у короткостроковій перспективі, враховуючи, що ФРС, ймовірно, має намір зберігати ставки на високому рівні протягом тривалого періоду.

Цільовий рівень JPMorgan за індексом S&P 500 на кінець року становить 4200 пунктів. За підсумками торгів у вівторок, 17 жовтня, індекс закрився на рівні 4373,2 пунктів (-0,01%). Потенціал зниження індексу до кінця року, за оцінками JPMorgan, становить близько 4% порівняно з поточними рівнями.