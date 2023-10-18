ЄС затвердив правила обміну даними про податки на криптовалюту

Криптокомпанії в ЄС зобов’язані звітувати про активи клієнтів для спільного використання податковими органами. Вимога набуде чинності через 20 днів після відповідної публікації в журналі Євросоюзу. Про це повідомляє CoinDesk.

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Цьому передувало схвалення правил обміну інформацією щодо криптоактивів фізичних осіб міністрами фінансів економічного блоку.

Ініціатива виникла торік у спробі заблокувати використання іноземних сервісів і отримала одностайну підтримку держав-членів ЄС. Її реалізують у рамках розроблюваної восьмої директиви про адміністративне співробітництво (DAC8).

У травні ЗМІ поширили проєкт положення. Документ засвідчив прагнення влади охопити фіскальним наглядом широкий спектр цифрових активів, зокрема стейблкоїни, NFT, DeFi-токени, а також стейкінг.

Передбачається, що спеціальна комісія складе реєстр VASP до грудня 2025 року. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Положення доповнюють законопроєкт щодо регулювання ринку криптоактивів (MiCA) і правила боротьби з відмиванням грошей у межах регулювання переказу коштів (TFR).

«Директива покращить спроможність держав-членів виявляти та боротися з податковим шахрайством, ухиленням від їхньої сплати. Документ вимагає від усіх VASP, що базуються в ЄС, незалежно від їхнього розміру, повідомляти про транзакції від клієнтів, які мешкають у ЄС», — йдеться в заяві Єврокомісії.