США ввели нові обмеження на експорт чипів до Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про введення нових обмежень на експорт сучасних чипів до Китаю, серед них і два чипи американської компанії Nvidia, що були призначені для китайського ринку — A800 і H800. Про це повідомляє BBC.

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Нові обмеження

Обмеження запровадили для запобігання імпорту напівпровідників та обладнання для китайських військових потреб.

Акції виробників чипів у США впали, оскільки обмеження також вдарили по Advanced Micro Devices і Intel.

Аналітики, на яких посилається BBC, вважають, що Nvidia постраждає найбільше, оскільки Китай становить до 25% її доходів від продажу чипів для центрів оброблення даних. Обмеження також несподівано торкнулися інших виробників чипів.

Асоціація напівпровідникової промисловості США висловила своє обурення новими обмеженнями, вважаючи їх «надто широкими». Там стверджують, що санкції можуть нашкодити американській напівпровідниковій екосистемі й не сприятимуть національній безпеці.