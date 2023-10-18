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18 жовтня 2023, 11:37 Читать на русском

«Зелена» біткоїн-ферма в Парагваї, Binance заблокувала акаунти, пов'язані з ХАМАС: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance заблокувала понад 100 акаунтів, пов'язаних з ХАМАС

З 7 жовтня криптовалютна біржа Binance закрила на вимогу влади Ізраїлю понад 100 облікових записів, пов'язаних із фінансуванням ХАМАС. Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, ізраїльські правоохоронці додатково запросили інформацію про 200 акаунтів, більшість із яких перебувають на Binance.

Запит надійшов на тлі виявлених у соцмережах близько 150 ініціатив зі збору криптовалютних пожертв організацій, пов'язаних з ХАМАС.

Ізраїль відстежував криптоакаунти, підозрювані у зв'язках із фінансуванням тероризму, задовго до жовтневого нападу. Знайомий із процедурами відповідності співробітник Binance розповів, що масштаб запитів значно зріс останнім часом.

«Щоразу, коли ХАМАС публікує адресу для пожертвувань, компанія має знайти всіх клієнтів біржі, які мали доступ до цієї адреси», — додав він.

У Binance підтвердили, що з літа «заблокували невелику кількість» облікових записів. Компанія також додала, що дотримується міжнародно визнаних санкційних правил.

Компанія-виробник ASIC-майнерів Bitmain звільнила співробітників, які повідомили ЗМІ про затримку зарплати

Китайська майнінгова фірма Bitmain звільнила трьох працівників за «незаконну публікацію оголошення компанії про заробітну плату». Про це повідомляє репортер Колін Ву із посиланням на BlockBeats.

Журналіст написав про чотирьох звільнених, проте видання заявило про трьох. Згідно зі скріншотом повідомлення, Bitmain «залишає за собою право юридично переслідувати всіх причетних осіб».

8 жовтня у ЗМІ потрапила інформація про те, що компанія частково не виплатила зарплату співробітникам за вересень через тяжке фінансове становище.

Компанія послалася на негативний грошовий потік упродовж місяця. Згідно з заявою Bitmain, на момент публікації новини майнер вже погасив більшу частину заборгованості, і лише деякі співробітники не отримали виплати повністю.

Ціна EVER впала більш ніж на 20% після крадіжки токенів

Команда розробників блокчейна першого рівня Everscale на основі Telegram Open Network повідомила про крадіжку «великої кількості» токенів EVER.

У мережі тимчасово відключили кроссчейн-міст Octus Bridge.

Представники Everscale також заявили, що тісно співпрацюють із криптобіржами, на яких розміщений EVER, для запобігання подальшому відтоку коштів з екосистеми.

На тлі новини ціна EVER за добу впала на 21% — до $0,0258, згідно з CoinGecko.

За даними DeFi Llama, загальна вартість заблокованих у протоколі коштів становить $2,35 млн. Показник ніяк не відреагував на інцидент, ймовірно через перекритий міст.

Sazmining запустила «зелену» біткоїн-ферму в Парагваї

Американська майнінгова компанія Sazmining відкрила об'єкт з видобутку біткоїна в Парагваї, який працює на 100% відновлюваної енергії. Про це повідомляє Decrypt.

Компанія надає послуги хостингу, керуючи обладнанням клієнтів, стягуючи комісію у розмірі 15% доходу.

Дата-центр Sazmining у Парагваї використовує надмірну електроенергію, що виробляється ГЕС «Ітайпу». Остання генерує потужність 14 ГВт, поступаючись лише китайській «Три ущелини» з 22,5 ГВт.

Побудована разом із Бразилією гідроелектростанція є найдорожчим одиничним об'єктом на Землі. Спорудження запущеного у 1984 році підприємства обійшлося у $27 млрд, що на сьогодні становить $35,93 млрд з урахуванням інфляції.

Президент Sazmining Кент Халлібертон зазначив, що через надмірну для невеликої країни генерацію Парагвай продає зі збитками електроенергію на 5 ГВт своєму партнерові за проектом Бразилії. Майнінг біткоїна дозволяє державі отримувати прибуток від «Ітайпу».

Згідно з Sazmining, тариф для компанії становить $0,047 за кВт·год — значно нижчий, ніж доступний у США.

Джерело: Мінфін
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