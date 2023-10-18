Економіка Китаю зростає, а США оголосили про нові обмеження експорту напівпровідників: що потрібно знати вранці

У вівторок фондові індекси США практично не змінилися

S&P 500 та індекс Dow Jones завершили вчорашній день практично без змін, а високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,3%.

У вівторок інвестори в США виявляли стриманий настрій на тлі чергового зростання прибутковості американських держоблігацій, а також через ескалацію конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та палестинським військовим угрупуванням ХАМАС.

Тим часом сезон корпоративних звітностей США в самому розпалі: за даними FactSet, 83% компаній, що відзвітували, перевершили очікування Уолл-стріт щодо прибутку, а близько 70% перевершили прогнози щодо виручки.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,3%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi додали 0,1%, сінгапурський STI втратив приблизно 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng впали на 0,6% та 0,1% відповідно.

Учасники ринку з оптимізмом зустріли сильніші економічні дані з Китаю, але геополітична обстановка у світі чинила тиск на зростання фондових ринків регіону.

Економічне зростання Китаю виявилося кращим за очікування

За даними Національного бюро статистики Китаю, у третьому кварталі 2023 року економічне зростання країни склало 4,9%.

При цьому опитані Reuters економісти очікували на зростання ВВП Китаю на рівні 4,6%.

Економічне зростання Китаю в третьому кварталі виявилося кращим за прогнози, посиливши надії на те, що друга за величиною економіка світу досягне цільового показника Пекіна щодо зростання ВВП на 5% цього року або навіть перевищить його.

США оголосили про нові обмеження на експорт чіпів до Китаю — акції американських чіпмейкерів знижуються

Міністерство торгівлі США оголосило, що планує запровадити обмеження на продаж чіпів до Китаю, які можуть використовуватись у технологіях штучного інтелекту (ШІ).

На думку експертів, нова заборона вплине на уповільнення зростання ринку напівпровідників для ШІ. Крім цього, експерти стурбовані тим, що китайський уряд може вжити відповідних економічних заходів проти США та американських чіпмейкерів.

На тлі новин про запровадження нових обмежень на експорт чіпів до Китаю за підсумками вчорашньої торгової сесії акції американських виробників напівпровідників помітно знизилися. Серед лідерів падіння NVIDIA (-4,7%), Broadcom (-2%), Intel (-1,4%) та Marvell Technology (-1%).

Акції китайських забудовників впали до найнижчого рівня з 2009 року

За даними Bloomberg Intelligence, акції китайських девелоперів сьогодні знизилися в середньому на 1,2%, досягнувши найнижчого рівня за останні 14 років.

Лідерами падіння стали Times China Holdings (-12%) та China Evergrande Group (-3,5%).

Розпродаж акцій відбувається в той час, коли Country Garden Holdings, колишній провідний забудовник Китаю, знаходиться за кілька годин від дефолту: термін виплати відсотків власникам доларових облігацій компанії майже добіг кінця.

Тим часом останні дані щодо ринку нерухомості Китаю показали, що продаж будинків у країні за перші три квартали 2023 року впав на 3,2%, а інвестиції в галузь — на 9,1%.

Експерти зазначають, що спад інвестицій у нерухомість і її продажу в Китаї, що триває, підкреслюють необхідність вживання більш рішучих урядових заходів для стримування безпрецедентної житлової кризи в країні.