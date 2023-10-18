Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 290 050 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 17 жовтня: 620 російських окупантів, 1 літак та 6 гелікоптерів
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 290050 (+620) осіб,
- танків — 4981 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 9420 (+15) од,
- артилерійських систем — 6944 (+8) од,
- РСЗВ — 814 (+0) од,
- засоби ППО — 547 (+0) од,
- літаків — 319 (+1) од,
- гелікоптерів — 323 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5301 (+10),
- крилаті ракети — 1534 (+1),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9303 (+10) од,
- спеціальна техніка — 982 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі