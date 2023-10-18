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18 жовтня 2023, 10:13 Читать на русском

Підприємці за програмою «5-7-9%» отримали пільгових кредитів більш як на 152 мільярда

Українські підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» отримали пільгових кредитів на понад 152 млрд грн. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

Українські підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» отримали пільгових кредитів на понад 152 млрд грн.
Фото:kmu.gov.ua

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Доступні кредити та гранти

«Один із ключових векторів — це доступні кредити та гранти. Від початку повномасштабної війни за програмою „5−7−9“ підприємці отримали понад 39 тисяч пільгових кредитів на суму більше 152 млрд грн. Половина кредитного портфелю йде в аграрний сектор, 25% — в торгівлю, до 15% — в промисловість», — сказав Шмигаль.

Він також нагадав про гранти у межах програми «єРобота». Від її старту малому бізнесу та мікробізнесу перераховано 1,7 млрд грн. На створення садів і теплиць аграріям надали 470,5 млн грн, переробним підприємствам — понад 2 млрд грн.

«Кожен такий грант — це інвестиції в робочі місця, в нові виробництва, в посилення наших експортних можливостей», — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 949 кредитів на загальну суму 241,9 млрд грн, з яких 50 099 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,8 млрд гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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ESP3
ESP3
18 жовтня 2023, 11:18
#
Только ставку уже подняли до 13%, что даже выше, чем в западных странах считаются обычные кредиты, а не льготовые. Поддержка бизнеса блин. Еще гетьманцева послушаешь и не поймешь они специально хотят весь бизнес в Украине уничтожить
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