Підприємці за програмою «5-7-9%» отримали пільгових кредитів більш як на 152 мільярда

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Доступні кредити та гранти

«Один із ключових векторів — це доступні кредити та гранти. Від початку повномасштабної війни за програмою „5−7−9“ підприємці отримали понад 39 тисяч пільгових кредитів на суму більше 152 млрд грн. Половина кредитного портфелю йде в аграрний сектор, 25% — в торгівлю, до 15% — в промисловість», — сказав Шмигаль.

Він також нагадав про гранти у межах програми «єРобота». Від її старту малому бізнесу та мікробізнесу перераховано 1,7 млрд грн. На створення садів і теплиць аграріям надали 470,5 млн грн, переробним підприємствам — понад 2 млрд грн.

«Кожен такий грант — це інвестиції в робочі місця, в нові виробництва, в посилення наших експортних можливостей», — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 949 кредитів на загальну суму 241,9 млрд грн, з яких 50 099 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,8 млрд гривень.