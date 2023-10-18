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18 жовтня 2023, 9:36 Читать на русском

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів підтримки на 4 мільярди євро (інфографіка)

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні. Майже 60% підтримки — пряме фінансування через банківську систему та напряму компаніям реального сектору економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні.
Фото: depositphotos

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Скільки отримав приватний сектор

Приватний сектор отримав від міжнародних фінансових організацій, агенцій розвитку та донорів:

  • 2,4 млрд євро — прямого фінансування;
  • 1,3 млрд євро — для розподілу кредитних ризиків та гарантій;
  • 272,8 млн євро — у вигляді грантів;
  • 126,8 млн євро — у якості донорської підтримки;
  • 110 млн євро — у формі страхування воєнних ризиків.

Із них в процесі реалізації перебувають проєкти на 2,7 млрд євро, затверджені та підписані ліміти — ще на 1,5 млрд євро.

Хто надав найбільшу підтримку

Найбільшу підтримку українському бізнесу надали:

  • Європейський банк реконструкції і розвитку — 1,7 млрд євро;
  • Європейський інвестиційний банк — 1,2 млрд євро;
  • Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — 397,9 млн євро;
  • Кредитна установа для відбудови (KfW — державний банк уряду Німеччини) — 214,6 млн євро;
  • Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — 182 млн євро.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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