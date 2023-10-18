Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні. Майже 60% підтримки — пряме фінансування через банківську систему та напряму компаніям реального сектору економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Український бізнес отримав від міжнародних партнерів підтримки на 4 мільярди євро (інфографіка)
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Скільки отримав приватний сектор
Приватний сектор отримав від міжнародних фінансових організацій, агенцій розвитку та донорів:
- 2,4 млрд євро — прямого фінансування;
- 1,3 млрд євро — для розподілу кредитних ризиків та гарантій;
- 272,8 млн євро — у вигляді грантів;
- 126,8 млн євро — у якості донорської підтримки;
- 110 млн євро — у формі страхування воєнних ризиків.
Із них в процесі реалізації перебувають проєкти на 2,7 млрд євро, затверджені та підписані ліміти — ще на 1,5 млрд євро.
Хто надав найбільшу підтримку
Найбільшу підтримку українському бізнесу надали:
- Європейський банк реконструкції і розвитку — 1,7 млрд євро;
- Європейський інвестиційний банк — 1,2 млрд євро;
- Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — 397,9 млн євро;
- Кредитна установа для відбудови (KfW — державний банк уряду Німеччини) — 214,6 млн євро;
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — 182 млн євро.
Джерело: Мінфін
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