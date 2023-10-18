Український бізнес отримав від міжнародних партнерів підтримки на 4 мільярди євро (інфографіка)

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні. Майже 60% підтримки — пряме фінансування через банківську систему та напряму компаніям реального сектору економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.