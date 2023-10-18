Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили, що у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Попередньо збитки завдані держбюджету оцінюються у понад 50 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.
Обшуки в офісі !FEST: В БЕБ назвали причину
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Деталі
Близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна — офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша — неофіційна, заявляє слідство.
У повідомленні БЕБ зазначається, що тіньова зарплата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць. «У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, ЄСВ та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн», — зазначили в БЕБ.
Фото: esbu.gov.ua
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 КК України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.
Крім цього, за попередньою інформацією детективів БЕБ, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.
Фото: esbu.gov.ua
«Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.
Довідка
!FEST — це мережа ресторанів, заснована у 2007 році у Львові. !FEST належать такі заклади, як: Театр пива «Правда», «П'яна вишня» (19 ресторанів за кордоном і 52 заклади сумарно), «Реберня» (вісім закладів), Львівська майстерня шоколаду (48), «Львівські пляцки» (6), «Мазох-cafe».
Коментарі - 9
Взагалі у нас більшість недержавних компаній так працює, бо намагаються мінімізувати операційні витрати.
А в державних компаніях цього не треба — там головне вкрасти все, на що виділили гроші.
зроблю відкриття для БЕБ, майже усі приватні компанії так роблять і про це усі знають, можна заходити в кожні двері і знайдеш там ЗП у конверті