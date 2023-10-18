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18 жовтня 2023, 9:16 Читать на русском

Обшуки в офісі !FEST: В БЕБ назвали причину

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили, що у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Попередньо збитки завдані держбюджету оцінюються у понад 50 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили, що у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.
Фото: fest.lviv.ua

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Деталі

Близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна — офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша — неофіційна, заявляє слідство.

У повідомленні БЕБ зазначається, що тіньова зарплата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць. «У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, ЄСВ та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн», — зазначили в БЕБ.

Фото: esbu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 КК України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

Крім цього, за попередньою інформацією детективів БЕБ, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.

Фото: esbu.gov.ua

«Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.

Довідка

!FEST — це мережа ресторанів, заснована у 2007 році у Львові. !FEST належать такі заклади, як: Театр пива «Правда», «П'яна вишня» (19 ресторанів за кордоном і 52 заклади сумарно), «Реберня» (вісім закладів), Львівська майстерня шоколаду (48), «Львівські пляцки» (6), «Мазох-cafe».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
18 жовтня 2023, 9:54
#
Я думаю, що таких випадків — ЗП на дві карти дуже багато в Україні
+
0
Три літри
Три літри
18 жовтня 2023, 9:56
#
Бо держава вперто не хоче знижувати податки
+
0
Stepan Ilchenko
Stepan Ilchenko
18 жовтня 2023, 11:27
#
18% подоходний це хіба багато?
+
+45
SamBB
SamBB
18 жовтня 2023, 9:55
#
У ВР так само є офіційна та неофіційна, якщо зайчики будуть лапки за правильні закони піднімати, але це другоє)))
+
+15
Lamo
Lamo
18 жовтня 2023, 9:56
#
Ого, оце «відкриття» для себе БЕБ зробило!
Взагалі у нас більшість недержавних компаній так працює, бо намагаються мінімізувати операційні витрати.
А в державних компаніях цього не треба — там головне вкрасти все, на що виділили гроші.
+
+15
nitrolog
nitrolog
18 жовтня 2023, 10:31
#
Еехх, !FEST вчасно не поділився і не заніс грошей кому треба ((
зроблю відкриття для БЕБ, майже усі приватні компанії так роблять і про це усі знають, можна заходити в кожні двері і знайдеш там ЗП у конверті
+
0
Philip92
Philip92
18 жовтня 2023, 10:42
#
«В сообщении БЭБ отмечается, что теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.» Премию Дарвина их главбуху.
+
0
messenger
messenger
18 жовтня 2023, 11:18
#
Напевне років 10−15 таке проходило, втратили пильність. А тут кінець буремного військового 2023 і БЭБ треба показати якусь роботу за рік ;-))))
+
+15
Gonza
Gonza
18 жовтня 2023, 11:38
#
Потренувались? Тепер ідіть в комфі, розетка, будь яка велика мережа аптек, і т.п і т.і…
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