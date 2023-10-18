Бізнес очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/дол

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися. Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування бізнесу

Згідно із опитуванням, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.00 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 40.43 грн/дол. США).

Понад половина респондентів (56.5% порівняно з 44.3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.