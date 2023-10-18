Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися. Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року.
Бізнес очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/дол
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Очікування бізнесу
Згідно із опитуванням, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.00 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 40.43 грн/дол. США).
Понад половина респондентів (56.5% порівняно з 44.3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Им же чёрным по белому господин Perez de Cuellar неоднократно писал о курсе доллара США,
который просто должен быть «скоро по 50», хотя он недавно умерил свой аппетит
и написал что «курс зсунуть до 45−50» — ведь 45 всё-таки меньше 50.
Также рекомендовал бы таким бизнесменам прислушаться к пользователю Max55,
который намного лучше владеет ситуацией на валютном рынке, чем топ-менеджеры
НБУ и поэтому цитирую его текст полностью и дословно:
«Я ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ, когда согласно меморандума с МВФ, уже летом 2023 года НБУ откажется от фиксированного курса, и USD перевалит за отметку может 40, а может и 42, а может и 44 (ВЕДЬ В БЮДЖЕТ 2023 ГОДА ЗАЛОЖЕН СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС 42,20)»
И конечно же бизнесмены должны взять во внимание финансовую информацию от эксперта валютного форума с никненймом uxui, который в октябре 2023 года убеждал, в том числе и меня, что «реальный курс на сегодня 70+».
P. S. Очень надеюсь, что топовые цитаты лучших всепропальщиков форума Минфина найдут отклик в сердцах и умах бизнесменов, которые верят в то «что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/$»
постоянно писавший о курсе «скоро по 100»
напрочь пропал с форума Минфина…