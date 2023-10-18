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18 жовтня 2023, 8:32 Читать на русском

У «Дії» згенерували вже 213 житлових сертифікатів

У застосунку «Дія» вже згенеровано 213 житлових сертифікатів, за які постраждалі українці зможуть придбати нове житло. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє Укрінформ.

У застосунку «Дія» вже згенеровано 213 житлових сертифікатів, за які постраждалі українці зможуть придбати нове житло.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Вона зазначила, що з 1 листопада запрацює програма компенсацій щодо знищеного житла. Шуляк підкреслила, що нині у громадах працюють понад 330 комісій, які фіксують факти знищення внаслідок бойових дій житла і допомагають громадянам генерувати житлові сертифікати через Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна.

Читайте: Компенсація за знищене житло: як отримати гроші та житлові сертифікати

«213 житлових сертифікатів на суму більше 440 мільйонів гривень уже згенеровано. Середня вартість житлового сертифікату — 1,9 мільйона гривень. З 1 листопада ці житлові сертифікати можна буде обмінювати на нерухомість», — уточнила народна депутатка.

Нагадаємо

У «Дії» триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нове житло. Ці сертифікати можна буде використовувати з листопада.

Джерело: Мінфін
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