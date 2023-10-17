До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшав на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.
Курс валют на вечір 17 жовтня: Долар на міжбанку втратив п'ять копійок
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Відкриття 17 жовтня
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Закриття 17 жовтня
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Зміни
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36,45/36,47
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36,40/36,42
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5/5
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38,41/38,42
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38,40/38,41
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн., а продають за 40,63 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,20, євро — 40,40−40,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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