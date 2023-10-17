Пенсійний індекс за 2023 рік: Де найгірші та найкращі пенсії

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Що відомо про індекс

У рейтингу 2023 року досліджувалися 47 країн.

Як стверджують експерти Mercer, проблема, яка зачепила практично всі досліджені пенсійні системи в світі, полягає в тому, що тепер люди похилого віку повинні піклуватися про своє утримання навіть після виходу на пенсію.

Де найкраща пенсія

Згідно зі щорічним глобальним індексом, Нідерланди повернули собі звання найкращої у світі пенсійної системи.

Зазначається, що наразі Нідерланди реформують свою пенсійну програму з колективної структури на більш індивідуальний підхід. Проте, попри зміну системи в цій країні, вона все одно забезпечуватиме хороші переваги у порівнянні з іншими країнами, які досліджувалися.

Крім того, найвищий індекс отримала пенсійна система Ізраїлю.

Ісландія, яка минулого року була першою, посіла друге місце, а Данія — третє.

Австралія посіла 5 місце, Велика Британія — 10, США — 22.

Японія посіла 30 місце, а Китай — 35 місце.

При цьому, у звіті виділено кілька азійських систем, включаючи Китай, Корею, Сінгапур і Японію, які провели реформи, щоб покращити свої показники за останні п'ять років.

Також у звіті Mercer зазначається, що падіння рівня народжуваності спричинило тиск на економіку кількох країн і пенсійні системи в довгостроковій перспективі. Це, наприклад, негативно вплинуло на пенсійні показники таких країн, як Італія та Іспанія.

Де найгірша пенсія

Останню 47 сходинку рейтингу посіла пенсійна система Аргентини.

Україна в рейтингу 2023 року не досліджувалася.