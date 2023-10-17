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17 жовтня 2023, 13:41 Читать на русском

В Україні знизилися ціни на бензин. Причина

Середня ціна на бензин А-95 протягом тижня зменшилася на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 — на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л. Про це пише enkorr.

Середня ціна на бензин А-95 протягом тижня зменшилася на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 — на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

16 жовтня ціна на А-95 перебувала у межах 45,00−50,5 грн/л, що на 0,75−1 грн/л нижче порівняно з цінами, зафіксованими тижнем раніше.

У західному й центральному регіонах країни «п'ятірку» пропонували за найнижчими цінами — 45−49,5 грн/л, дорожче А-95 торгувався у північному і південному регіонах — за 45,25−50,5 грн/л.

За минулий тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 1,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» просіла на 0,5 грн/л, до 46,25 грн/л.

За даними Консалтингової групи «А-95», на 13 жовтня вартість бензину у Середземноморському регіоні Європи зменшилася на $11/т, до $800/т, у Північно-західному регіоні — на майже $30/т, до $866/т, порівняно з минулим тижнем.

Ринок бензину не оминуло призупинення розмитнення палива з молдовського й болгарського напрямків із 5 жовтня. Крім того, на постачаннях пального позначилися й черги на кордоні.

За даними сервісу «єЧерга», на західному кордоні вони становлять 9−10 днів, на північному — 6−11. Згідно з оперативними даними, наразі очікувані обсяги постачань бензину зменшилися на 40% порівняно з 6 жовтня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
paulball
paulball
17 жовтня 2023, 13:51
#
Так в чем причина?
чому черги? ще агро сезон не скінчився
це що штучний дефіцит за рахунок паперів для подолання кордонів?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 жовтня 2023, 14:54
#
Интересно это где в Киеве можно купить А95 по 50 гривень?!
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