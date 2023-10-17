Видатки загального фонду держбюджету у вересні становили 230 мільярдів

За січень-вересень 2023 року загальна сума касових видатків фонду держбюджету становить 2,11 трлн грн. Зокрема, у вересні видатки скоротилися до 230 млрд грн, порівняно з 248,4 млрд грн у серпні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Видатки

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 880 млрд грн (у вересні — 111,5 млрд грн) або 41,6 % від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 681,5 млрд грн.

Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 511,8 млрд грн (у вересні — 47 млрд грн) або 24,2% від загального обсягу видатків. Зокрема:

343,8 млрд грн — для підтримки ЗСУ. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;

102,1 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

На соціальне забезпечення населення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямували 386,4 млрд грн (у вересні — 39,9 млрд грн) або 18,2% від загального обсягу видатків.

На обслуговування державного боргу напрвили 172,2 млрд грн (у вересні — 12,5 млрд грн) або 8,1% від загального обсягу.

Ще 112,4 млрд грн (у вересні — 12,1 млрд грн) або 5,3% від загального обсягу спрямували на трансферти місцевим бюджетам.