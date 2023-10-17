Apple більше не лідер на китайському ринку смартфонів, а Country Garden за крок від дефолту: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у понеділок

S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,2%, а індекс Dow Jones зріс на 0,9%.

Інвестори з оптимізмом зустріли початок сезону корпоративних звітностей у США, оскільки перші компанії, які повідомили про свої фінансові результати, переважно відзвітували краще за очікування Уолл-стріт.

У понеділок The Charles Schwab — одна з найбільших брокерських компаній у США — повідомила про прибуток, який виявився кращим за прогнози аналітиків. На цьому тлі акції компанії зросли приблизно на 4,7%.

На цьому тижні 53 компанії з індексу S&P 500 планують опублікувати квартальні фінансові звіти.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону ростуть слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,6%, японський Nikkei додав 0,9%, південнокорейський Kospi збільшився на 1%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,3% та 0,7% відповідно.

Інвестори у регіоні також зосередилися на публікації корпоративних доходів у США.

Крім цього, учасники ринку сподіваються, що дипломатичні зусилля, що продовжуються, зможуть допомогти запобігти переростанню війни між Ізраїлем і палестинським військовим угрупованням ХАМАС у більш масштабний конфлікт.

Apple поступилася лідерством у Китаї компанії Huawei

Згідно з звітом Jefferies, продаж смартфонів компанії Huawei вперше перевищив обсяг продажів iPhone у Китаї.

Експерти відзначають, що попит на нову лінійку iPhone 15 від Apple в Китаї виявився слабшим, ніж на iPhone 14. Внаслідок чого продажі яблучних смартфонів показали двозначне зниження в Китаї рік до року.

З іншого боку, в країні відзначається високий попит споживачів на нову лінійку смартфонів Huawei Mate 60.

На думку експертів, Apple була повалена з позиції лідера ринку смартфонів у Китаї на тлі політичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном, а також через зростаючу конкуренцію на китайському ринку смартфонів.

Тим часом у понеділок аналітики з Morgan Stanley знизили цільову ціну для акцій Apple з $215 до $210, очікуючи на можливі проблеми з поставками нових iPhone у поточному кварталі.

Китайська Country Garden наближається до дефолту

Сьогодні один з найбільших китайських забудовників має останній день для виплати купона на суму близько $15 млн.

Невиплата цього купона призведе до перехресного дефолту щодо інших облігацій Country Garden, зауважує Bloomberg.

На цей час компанія є одним із найбільших боржників у світі. Загальні зобов'язання Country Garden оцінюються приблизно $187 млрд.

На думку експертів, фінансові проблеми найбільших китайських забудовників, що посилюються, є ознакою того, що Пекін докладає недостатньо зусиль для запобігання кризі в секторі нерухомості країни.