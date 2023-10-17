Apple більше не лідер на китайському ринку смартфонів, а Country Garden за крок від дефолту: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 жовтня 2023, 11:12 Читать на русском

Apple більше не лідер на китайському ринку смартфонів, а Country Garden за крок від дефолту: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси зросли у понеділок

S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,2%, а індекс Dow Jones зріс на 0,9%.

Інвестори з оптимізмом зустріли початок сезону корпоративних звітностей у США, оскільки перші компанії, які повідомили про свої фінансові результати, переважно відзвітували краще за очікування Уолл-стріт.

У понеділок The Charles Schwab — одна з найбільших брокерських компаній у США — повідомила про прибуток, який виявився кращим за прогнози аналітиків. На цьому тлі акції компанії зросли приблизно на 4,7%.

На цьому тижні 53 компанії з індексу S&P 500 планують опублікувати квартальні фінансові звіти.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону ростуть слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,6%, японський Nikkei додав 0,9%, південнокорейський Kospi збільшився на 1%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,3% та 0,7% відповідно.

Інвестори у регіоні також зосередилися на публікації корпоративних доходів у США.

Крім цього, учасники ринку сподіваються, що дипломатичні зусилля, що продовжуються, зможуть допомогти запобігти переростанню війни між Ізраїлем і палестинським військовим угрупованням ХАМАС у більш масштабний конфлікт.

Apple поступилася лідерством у Китаї компанії Huawei

Згідно з звітом Jefferies, продаж смартфонів компанії Huawei вперше перевищив обсяг продажів iPhone у Китаї.

Експерти відзначають, що попит на нову лінійку iPhone 15 від Apple в Китаї виявився слабшим, ніж на iPhone 14. Внаслідок чого продажі яблучних смартфонів показали двозначне зниження в Китаї рік до року.

З іншого боку, в країні відзначається високий попит споживачів на нову лінійку смартфонів Huawei Mate 60.

На думку експертів, Apple була повалена з позиції лідера ринку смартфонів у Китаї на тлі політичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном, а також через зростаючу конкуренцію на китайському ринку смартфонів.

Тим часом у понеділок аналітики з Morgan Stanley знизили цільову ціну для акцій Apple з $215 до $210, очікуючи на можливі проблеми з поставками нових iPhone у поточному кварталі.

Китайська Country Garden наближається до дефолту

Сьогодні один з найбільших китайських забудовників має останній день для виплати купона на суму близько $15 млн.

Невиплата цього купона призведе до перехресного дефолту щодо інших облігацій Country Garden, зауважує Bloomberg.

На цей час компанія є одним із найбільших боржників у світі. Загальні зобов'язання Country Garden оцінюються приблизно $187 млрд.

На думку експертів, фінансові проблеми найбільших китайських забудовників, що посилюються, є ознакою того, що Пекін докладає недостатньо зусиль для запобігання кризі в секторі нерухомості країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
preyvanamor
preyvanamor
17 жовтня 2023, 11:36
#
Евергранде -300 ярдів
кантрігарден майже -200 ярдів
тільки дві контори на мінус ПІВ ТРИЛЬЙОНА БАКСІВ!!! гарно китайські комуняки побудувались за чужий рахунок!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами