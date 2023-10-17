Минулої доби українські захисники ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 289 430 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 16 жовтня: 800 російських окупантів, 14 танків та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 289 430 (+800) осіб,
- танків — 4979 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 9405 (+20) од,
- артилерійських систем — 6936 (+26) од,
- РСЗВ — 814 (+0) од,
- засоби ППО — 547 (+0) од,
- літаків — 318 (+0) од,
- гелікоптерів — 317 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11),
- крилаті ракети — 1533 (+2),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) од,
- спеціальна техніка — 982 (+1).
Джерело: Мінфін
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