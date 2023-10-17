З початку року майже 5 тис. українців стали переможцями грантової програми «Власна справа». На програму виділено 1,2 млрд грн грантових коштів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
З початку року за програмою «Власна справа» вже виділили 1,2 мільярда гривень
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Переможці
«За результатами сімнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 307 українців. Вони отримають 72,6 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. З початку цього року ми вже маємо майже 5000 переможців програми, яким буде надано мікрогрантів на 1,2 млрд грн», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Вона додала, що за ці кошти підприємці відкриють нові компанії, будуть розвивати вже діючі і створять 11 тис. нових робочих місць.
Загалом із часу запуску програми «Власна справа» у липні минулого року держава вже інвестувала через гранти в розвиток малого бізнесу 1,7 млрд грн.
Серед отримувачів мікрогрантів сімнадцятої хвилі 53% жінок і 47% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту.
Де найбільше отримувачів
Найбільше грантоотримувачів із Львівської (43 особи), Рівненської (39), Івано-Франківської (26), Київської (21), Житомирської (21 особа) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранти на придбання обладнання для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сімнадцятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 особи, переробна промисловість — 46 осіб, тимчасове розміщення й організація харчування — 45 осіб та охорона здоров’я і надання соціальної допомоги — 30 осіб.
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