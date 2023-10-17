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17 жовтня 2023, 9:36 Читать на русском

Вашингтон продовжить підтримувати Україну попри події на Близькому Сході — спецпредставниця США

Вашингтон продовжить підтримку Києва, а США протистоятимуть тим, хто кидає виклик їхнім принципам і цінностям. Про це заявила Спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу, що відбувався на території музею-заводу Coca-Cola в селищі Велика Димерка (Київська область), пише «Інтерфакс-Україна».

Вашингтон продовжить підтримку Києва, а США протистоятимуть тим, хто кидає виклик їхнім принципам і цінностям.
Фото: vesti.ua

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Підтримка України

Пріцкер запитали, чи занепокоєна вона тим, що події на Близькому Сході зараз можуть відволікти увагу й послабити рішучість донорів допомогти Україні відновитися економічно. «Коротка відповідь: ні, мене це не непокоїть», — відповіла вона.

Спецпредставниця наголосила, що США непохитні у своїй підтримці України. «В наших національних інтересах підтримувати Україну. І я знаю і розмовляла з багатьма людьми в Конгресі, що Україну підтримують обидві партії, є широка підтримка серед американського народу і є непохитна підтримка України з боку президента Байдена», — сказала вона.

Нагадаємо

15 вересня колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер була призначена на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України. 16 жовтня вона прибула з візитом до України.

Джерело: Мінфін
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