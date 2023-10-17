Вашингтон продовжить підтримувати Україну попри події на Близькому Сході — спецпредставниця США

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підтримка України

Пріцкер запитали, чи занепокоєна вона тим, що події на Близькому Сході зараз можуть відволікти увагу й послабити рішучість донорів допомогти Україні відновитися економічно. «Коротка відповідь: ні, мене це не непокоїть», — відповіла вона.

Спецпредставниця наголосила, що США непохитні у своїй підтримці України. «В наших національних інтересах підтримувати Україну. І я знаю і розмовляла з багатьма людьми в Конгресі, що Україну підтримують обидві партії, є широка підтримка серед американського народу і є непохитна підтримка України з боку президента Байдена», — сказала вона.

Нагадаємо

15 вересня колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер була призначена на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України. 16 жовтня вона прибула з візитом до України.