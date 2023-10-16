Курс валют на вечір 16 жовтня: Курс долара на міжбанку підскочив на 10 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 16 жовтня Закриття 16 жовтня Зміни долар 36,36/36,37 36,45/36,47 9/10 євро 38,28/38,28 38,38/38,39 10/11

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,12 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,20, євро — 40,33−40,50 грн.

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