До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 16 жовтня: Курс долара на міжбанку підскочив на 10 копійок
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Відкриття 16 жовтня
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Закриття 16 жовтня
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Зміни
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36,36/36,37
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36,45/36,47
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9/10
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38,28/38,28
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38,38/38,39
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,12 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,20, євро — 40,33−40,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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