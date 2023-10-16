TikTok оскаржує штраф у розмірі 345 млн євро у ЄС

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Що відомо

Підрозділ ByteDance Ltd. заявив, що подав апеляцію до Генерального суду Європейського Союзу на штраф, а також оскаржує на місцевому рівні наказ провідного регулятора в Ірландії про усунення «обманних чи маніпулятивних» практик, які можуть підірвати конфіденційність.

Штраф TikTok накладено після ретельного вивчення практики захисту дітей у компанії, яка має понад 1 млрд користувачів по всьому світу.