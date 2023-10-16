Binance спалила токени BNB на суму понад $500 млн

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Що відомо

Процедура спалювання була проведена в рамках програм Auto-Burn та Pioneer Burn. Загалом Binance планує вдвічі скоротити початкову пропозицію токенів BNB, залишивши на ринку 100 млн токенів.



Так зване спалювання технічно є переказом заздалегідь певної суми токенів на неіснуючу адресу, що фактично назавжди виводить цей обсяг монет з обороту.

Подібний дефляційний механізм реалізовано в інших токенів, а для проєктів з невеликою капіталізацією часто служить потужним каталізатором зростання ціни в короткостроковій перспективі.



У наступному кварталі біржа планує спалити майже 2,2 млн токенів, скоротивши ринкову пропозицію, за оцінкою сервісу Bnbburn, приблизно на $460 млн.

Минулого кварталу біржа Binance вивела з обігу майже 2 млн токенів BNB на суму $484 млн.