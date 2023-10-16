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16 жовтня 2023, 16:44 Читать на русском

Нацбанк: Банки призупинили зниження ставок за депозитами

Середня ставка нових оформлених у вересні гривневих депозитів для домогосподарств залишилася на рівні близько 12,25% річних після першого за 14 місяців зниження у серпні на 0,5 відсоткового пункта. Про це повідомляє Інтерфакс-Українаіз посиланням на дані Національного банку.

Середня ставка нових оформлених у вересні гривневих депозитів для домогосподарств залишилася на рівні близько 12,25% річних після першого за 14 місяців зниження у серпні на 0,5 відсоткового пункта.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ставки

Водночас ставки за депозитами для корпоративного сектору другий місяць поспіль знизилися на 0,9 в.п. — до 12,5%,

Дохідність валютних депозитів для фізосіб у вересні також залишилася незмінною — близько 1,15% річних, тоді як за депозитами юридичних осіб вона зменшилася в середньому на 0,15 в.п. — до 0,58% річних.

Ставки за міжбанківськими кредитами у вересні впали на 1 в.п. — до 17,2% річних, у тому числі овернайт — на 0,3 в.п., до 16,4% річних.

Статистика Нацбанку також свідчить, що розрив між вкладами юросіб та фізосіб у вересні продовжив скорочуватися. Так, вклади юридичних осіб зменшилися за місяць на 12,1 млрд грн, або на 1,1% — до 1 трлн 116,3 млрд грн. Водночас вклади фізичних осіб у вересні зросли на 22,9 млрд грн або на 2,4% — до 999,4 млрд грн.

Населення збільшило депозити як у гривні — на 2,5%, до 663,7 млрд грн, так і у валюті — на 2%, до еквівалента 335,7 млрд грн. Депозити юридичних осіб у вересні у валюті скоротилися на 5,4 % — до 340,2 млрд грн, тоді як у гривні збільшилися на 0,8% — до 776,1 млрд грн.

Сумарний кредитний портфель українських банків у вересні збільшився на 4,9 млрд і досяг 975 млрд грн.

Зростання забезпечили гривневі кредити корпоративному сектору, які збільшилися на 1,9% — до 509,6 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 1,4% — до еквівалента 230,8 млрд грн.

Споживчі кредити у вересні зменшилися як у національній валюті — на 0,3%, до 202,4 млрд грн, так і у валюті — на 0,4%, до еквівалента 12,5 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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