Уряд США має на підконтрольних гаманцях $5 млрд у біткоїнах — ЗМІ

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Що відомо

Близько 200 000 біткоїнів були конфісковані у кіберзлочинців або вилучені з чорного ринку. Ці активи зберігаються на апаратних гаманцях, які контролює Мінʼюст США та інші відомства.

Деякі урядові гаманці публічні, і криптоспільнота пильно стежить за ними, остерігаючись негативного впливу від разового продажу великої кількості монет на глобальний крипторинок, загальна капіталізація якого оцінюється у понад $1 трлн.

Процес конвертації біткоїна у фіатну валюту досить бюрократичний і займає багато часу, зазначають опитані виданням експерти.

Уряд може отримати право власності на вилучені активи тільки після рішення суду про конфіскацію. Вже після того він передає їх Службі маршалів США — відомству, що відповідає за ліквідацію конфіскованих активів.

Схвалення продажу проходить кілька інстанцій перед тим, як монети можуть бути реалізовані на біржі.