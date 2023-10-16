Уряд США — один із найбільших власників біткоїна у світі. Цифрові активи, які зберігаються на гаманцях американських міністерств та відомств, оцінюються у понад $5 млрд. Про це пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.
Уряд США має на підконтрольних гаманцях $5 млрд у біткоїнах — ЗМІ
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Що відомо
Близько 200 000 біткоїнів були конфісковані у кіберзлочинців або вилучені з чорного ринку. Ці активи зберігаються на апаратних гаманцях, які контролює Мінʼюст США та інші відомства.
Деякі урядові гаманці публічні, і криптоспільнота пильно стежить за ними, остерігаючись негативного впливу від разового продажу великої кількості монет на глобальний крипторинок, загальна капіталізація якого оцінюється у понад $1 трлн.
Процес конвертації біткоїна у фіатну валюту досить бюрократичний і займає багато часу, зазначають опитані виданням експерти.
Уряд може отримати право власності на вилучені активи тільки після рішення суду про конфіскацію. Вже після того він передає їх Службі маршалів США — відомству, що відповідає за ліквідацію конфіскованих активів.
Схвалення продажу проходить кілька інстанцій перед тим, як монети можуть бути реалізовані на біржі.
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