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16 жовтня 2023, 14:02 Читать на русском

Укренерго: Через бойові дії та негоду без світла залишається 500 населених пунктів

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 448 населених пунктів, дощ та вітер частково знеструмили 55 населених пунктів в Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Про це повідомляє «Укренерго».

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 448 населених пунктів, дощ та вітер частково знеструмили 55 населених пунктів в Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській областях.
Фото: biz.censor.net

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У компанії зазначають, що 15 жовтня максимальне споживання електроенергії у вечірні години було на 5,8% вище, ніж у попередню неділю, 8 жовтня.

При цьому 16 жовтня імпорт електроенергії здійснюється лише протягом однієї години ввечері з Молдови. Загальний обсяг 10 МВт·год.

А експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години з загальним обсягом 3634 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 371 МВт.

«На одній з магістральних підстанцій центрального регіону включено в роботу нове обладнання. Це дозволить підвищити надійність живлення майже півмільйона споживачів одного з найбільш густонаселених регіонів країни», — йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» додали, що дощ і вітер частково знеструмили 55 населених пунктів в Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській областях. З технічних причин є відключення в Одеській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 448 населених пунктів — у результаті обстрілів є нові відключені споживачі в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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