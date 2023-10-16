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16 жовтня 2023, 13:10 Читать на русском

МВФ розраховує на виконання Україною домовленості про фінмоніторинг PEP

Міжнародний валютний фонд вважає, що запропонована профільним комітетом редакція законопроєкту про довічний фінмоніторинг суперечить попереднім домовленостям. Про це сказав постійний представник Фонду Ваграм Степанян в коментарі Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд вважає, що запропонована профільним комітетом редакція законопроєкту про довічний фінмоніторинг суперечить попереднім домовленостям.

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Важливий маяк

Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.

Минулого тижня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 9269-д з поправкою, згідно з якою повернення безстрокового статусу публічного діяча відбудеться лише після того, як Україна стане членом Євросоюзу.

За його словами, режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму повинен відповідати міжнародним стандартам.

«Оскільки термін виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань», — сказав Степанян.

Нагадаємо

Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Одним із маяків МВФ за новою кредитною програмою стало внесення змін до закону про запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму «щодо запровадження посилених заходів належної перевірки політично значущих осіб» за стандартами FATF. Ці стандарти передбачають довічний фінмоніторинг чиновників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
16 жовтня 2023, 13:21
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А потом эти все политики, депутаты и чиновники рассказывают с трибун про то что мы европейцы, что нас вот вот примут в ЕС , а сами бояться показать на что живут, похоже для них вступление в ЕС это смерти подобно … Какой же цирк.
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