США посилюють обмеження на експорт технологій до Китаю: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили тиждень різноспрямовано

S&P 500 додав 0,5%, індекс Dow Jones зріс на 0,8%, а високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,2%.

Минулого тижня Уолл-стріт зберігала стриманий настрій, оскільки сильним звітам найбільших банків США протистояли слабкі дані про споживчі настрої в країні, а також зростання нафтових цін.

Тим часом у США розпочався сезон корпоративних звітностей. Цього тижня про свої квартальні фінансові результати повідомить понад 50 американських компаній. Серед них: Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson та United Airlines.

Ринки Азії переважно зросли за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,2%, японський Nikkei додав 4,2%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 2%, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng збільшилися на 0,4% та 1,9% відповідно, а китайський Shanghai Composite знизився на 0,7%.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються напередодні виходу ключових економічних даних щодо Китаю та Японії цього тижня.

Ціни на нафту стрімко зростають на фоні конфлікту на Близькому Сході

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent зросли на 7,4% до $90,89 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 5,9% до $87,69 за барель.

Все через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та палестинським військовим угрупованням ХАМАС, який викликає побоювання щодо пропозиції на світовому ринку нафти.

Тим часом на тлі збільшення нафтових цін за підсумками минулого тижня галузевий індекс S&P 500 Energy продемонстрував найбільше відсоткове зростання з червня цього року.

При цьому американські нафтогазові компанії були серед лідерів зростання в індексі S&P 500 за підсумками тижня: APA Corporation (+5,2%), Marathon Oil (+4,7%), EOG Resources (+3,8%) та Devon Energy (+3,6%).

Sony веде переговори про покупку індійського бізнесу Disney

За даними Bloomberg, крім Sony, переговори щодо придбання потокового та телевізійного бізнесу Disney в Індії також ведуть індійські мільярдери Гаутам Адані та Каланіті Маран та американська інвестиційна компанія Blackstone.

Раніше Disney повідомляла, що зазнала значних фінансових збитків від діяльності в Індії за останній рік. Почасти це пов'язано із втратою прав на потокову трансляцію повітряного крикету — популярного у країні виду спорту.

США посилять обмеження на доступ Китаю до передових технологій

Згідно з джерелами Bloomberg, Вашингтон планує посилити масштабні заходи щодо обмеження доступу Пекіна до обладнання для виробництва мікросхем, прагнучи завадити країні отримати передові технології, які могли б надати Китаю військову перевагу перед США.

За даними Bloomberg, нові обмеження будуть офіційно опубліковані на початку цього тижня.

У ході сьогоднішніх ранкових торгів на тлі новин про можливе введення нових обмежень акції азіатських виробників чіпів помітно подешевшали. Так, папери японських компаній Tokyo Electron, Advantest та Disco впали більш ніж на 4%, тоді як акції південнокорейської Hana Micron подешевшали більш ніж на 3%.