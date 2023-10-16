За рік в Єдиному реєстрі боржників з'явилося 1,2 млн нових боргів — Опендатабот

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Де найбільше заборгованостей

Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії «Стягнення судового збору» (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія «Стягнення на користь держави» — 22,3%.

За останній рік, з жовтня 2022-го по жовтень 2023-го, кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) збільшилася майже на 1,2 млн. Практично половина нових боргів — 49% — з’явилася у реєстрі з травня по серпень поточного року, ще 67 тис. боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася — на 354 тис.

Найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії «Стягнення судового збору» — +68%. При цьому, за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії «Стягнення на користь держави» — 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%. Своєю чергою частка боргів по штрафам за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону — з жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

У категорії «Стягнення коштів» (зокрема, йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно — на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%. Також несуттєво зросла кількість боргів по аліментах (всього на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.